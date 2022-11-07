Российских солдат не разрешили вывести из-под обстрела: «Они все равно уже мертвые»

21:15

Российские военнослужащие и их родственники рассказывают, что под Луганском мобилизованных шлют на передовую без командиров, плана действий, провизии и связи, сообщает Русская служба BBC News.

По информации издания, в районе Макеевки Луганской области мобилизованных ночью шлют на передовую, а с самого утра их позиции обстреливает ВСУ. Так произошло и в ночь с 1 на 2 ноября. Четыре роты мобилизованных из Воронежской, Свердловской, Челябинской областей - это около 500 человек - отправились в сторону Макеевки. Командование заявило, что их взвод будет в 15 километрах от фронта, но в итоге, как только рассвело, их позиции накрыло огнем. «Шквальный огонь по нам. Квадрокоптеры летают - только улетят, и тут же огонь», - рассказал 28-летний Дмитрий Слободчиков. «Нас слева и справа обстреливали. Минометами, «Градами»», - подтверждает слова Слободчикова его сослуживец Алексей Агафонов. По его словам, военные лежали в вырытых кое-как окопах и хотели отступать, но командир роты приказал «сидеть». В какой-то момент Дмитрий Слободчиков понес раненого сослуживца, которому осколком раздробило колено, в тыл. То есть, в сторону села Краснореченское, откуда мобилизованных отправили на позиции. Там командование полтора часа решало, что делать с раненым бойцом.