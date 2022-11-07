Российских солдат не разрешили вывести из-под обстрела: «Они все равно уже мертвые»
Российские военнослужащие и их родственники рассказывают, что под Луганском мобилизованных шлют на передовую без командиров, плана действий, провизии и связи, сообщает Русская служба BBC News.
По информации издания, в районе Макеевки Луганской области мобилизованных ночью шлют на передовую, а с самого утра их позиции обстреливает ВСУ. Так произошло и в ночь с 1 на 2 ноября. Четыре роты мобилизованных из Воронежской, Свердловской, Челябинской областей - это около 500 человек - отправились в сторону Макеевки. Командование заявило, что их взвод будет в 15 километрах от фронта, но в итоге, как только рассвело, их позиции накрыло огнем.
«Шквальный огонь по нам. Квадрокоптеры летают - только улетят, и тут же огонь», - рассказал 28-летний Дмитрий Слободчиков. «Нас слева и справа обстреливали. Минометами, «Градами»», - подтверждает слова Слободчикова его сослуживец Алексей Агафонов.
По его словам, военные лежали в вырытых кое-как окопах и хотели отступать, но командир роты приказал «сидеть». В какой-то момент Дмитрий Слободчиков понес раненого сослуживца, которому осколком раздробило колено, в тыл. То есть, в сторону села Краснореченское, откуда мобилизованных отправили на позиции. Там командование полтора часа решало, что делать с раненым бойцом.
Слободчиков в это время хотел вернуться к сослуживцам и вывести их из-под обстрела, но полковник такой приказ не отдал и заявил, что «они все равно уже мертвые». После разговора с командиром помладше Дмитрий все-таки вернулся и вывел взвод тремя группами по десять человек.
Алексей Агафонов рассказал изданию, что из двух взводов тогда погибли около 10 человек. Но с наступлением рассвета мобилизованные увидели, что вокруг них лежит много погибших. По их словам, в этом же месте ранее уже обстреливали российские позиции.
«Без рук, без ног, без головы, но с военными билетами и жетонами с личными номерами», - описывает увиденное Агафонов. Примерно также это описывает и Слободчиков: «Двухсотых очень много было. Можно сказать, ходили по ним. Там не десятки, там больше».
Все, кто после обстрела остался в живых, отправились пешком в село в Краснореченское. Там их данные переписала военная полиция, после чего их увезли в Сватово. Теперь они отказываются возвращаться на передовую. Вечером 7 ноября в одном из домов в Сватово прятались 29 мобилизованных, в другом - еще 21 человек.
«У всех одна и та же история: привели, положили, обстреляли, командиры сбежали», - отмечает Дмитрий Слободчиков.