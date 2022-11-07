Британия не перевела Украине средства от продажи «Челси»

Великобритания еще не перевела в Украину £2,5 млрд ($2,87 млрд), уплаченных за покупку лондонского футбольного клуба «Челси» у российского бизнесмена Романа Абрамовича, сказал заместитель главы МИД Соединенного Королевства Лео Докерти, выступая в Палате общин британского парламента.

«Средства на его (Абрамовича) банковском счете по-прежнему заморожены. Была проделана административная работа, выдана лицензия (на разрешение операций с его счетами). Мы надеемся, что это лишь начало пути в сторону помощи Украине и людям, которые в ней нуждаются».