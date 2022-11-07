Байден готовится к тяжелой ночи главная тема
К этому дню – 8 ноября республиканцы задолго готовились как к своему триумфу, а демократы как к неизбежной трагедии. Промежуточные выборы в Конгресс, которые проходят раз в два года, правящая партия США, как правило, проигрывает. Исключения в новейшей истории были лишь дважды – в 1998 и 2002 году.
В этот раз задолго до выборов, практически сразу после президентской кампании 2020 года, в США заговорили, что республиканцы в 2022 году возьмут в Конгрессе реванш. До этого в его нынешнем составе в палате представителей у демократов было (и пока остается до января) большинство в соотношении 220 против 212. В Сенате у них тоже было формальное большинство, хотя там ситуация более сложная – полный паритет 50:50, но один голос добавляла демократам вице-президент Камала Харрис, которая является председателем Сената.
В случае, если хотя бы один сенатор-демократ потеряет свое кресло, то власть переходит к республиканцам.
Накануне выборов итоги были весьма противоречивы. Washington Post пишет, что республиканцы вряд ли возьмут больше пяти кресел в дополнение к уже имеющимся и «демократам по силам будет с этим справиться».
Иное мнение у одного из самых известных в стране поллстеров Ларри Сабато. Он полагает, что республиканцы возьмут 24 места, и соотношение между ними и демократами будет 237:198. В Сенате, считает Сабато, у республиканцев будет 51 голос, у демократов 49.
И если так случится, что «красный» от цвета республиканской партии переворот осуществится – Капитолий будут полностью в их руках.
Однако результатов выборов в ночь на 9 ноября ждать не стоит. А, скорее всего, они не придут ни 10-го, и ни 11. Это в Бразилии или в Колумбии считают голоса за одну ночь, а американцы «растягивают удовольствие». Очень много открепительных талонов, очень много бюллетеней, поданных по почте.
И, возможно, начнется неразбериха, как это было во время президентской кампании, которую проиграл, а потом оспорил (и до сих пор оспаривает Дональд Трамп). Тем более, что по крайней мере в четырех штатах – Аризоне, Джорджии, Неваде, Пенсильвании сложилась ситуация, которую здесь называют «toss up», что неформально можно перевести как жребий или как бросить монетку – орел или решка.
Причины наступления «красной»-республиканской волны общеизвестны. Это недовольство избирателей экономическим положением – 78 процентов американцев характеризует его как «плохое», самой высокой за четыре десятилетия инфляцией и, соответственно, ростом цен на продукты.
WP пишет, что глава администрации президента Рон Клейн каждое утро просыпается в 3:30, переворачивается в постели и смотрит на своем мобильном девайсе самое главное для него сообщение. Но это не возможный ядерный удар России по Украине и не нападение Ирана на Саудовскую Аравию. Это данные с сайта AAA.com, которые в режиме реального времени говорят о текущей цене на бензин.
«Вы же знаете, как важно заставить идти цену на бензин вниз», - говорит Клейн.
Многие коллеги Клейна по администрации полностью согласны с тем, какое значение имеет для президента этот один единственный экономический показатель (в Америке говорят, что люди голосуют у бензоколонки), хотя большинство экономистов полагает, что его не следует фетишизировать.
Тем более, что цена бензина, хоть и медленно, идет вниз, но это не повышает рейтинга Байдена, который уже много месяцев болтается вокруг отметки 40 процентов.
Демократы надеются, что против республиканцев выступят многочисленные молодые американки, которые в ярости от принятых в ряде штатов законов о запрете абортов. Но у республиканцев силы мощнее – на их стороне «разозленные» белые домохозяйки из городских окраин со средним достатком в возрасте, когда вопрос размножения уже отпал.
И еще, что важно знать о нынешних промежуточных выборах в Конгресс. По сути, речь идет о продолжающейся дуэли между Байденом и Трампом, то есть о судьбе президентских выборов 2024 года. Байден уже заявил о том, что он собирается в них участвовать, а Трамп пообещал после многочисленных намеков «сделать очень важное заявление 15 ноября» в своей флоридской резиденции в Мар-а-Лаго.
Увы, силы у них неравны. За Трампом – шумное и агрессивное воинство в красных кепках MAGA – «Сделаем Америку вновь великой!».
А в стане демократов все чаще раздаются разговоры, что надо бы заменить Байдена на какого–либо популярного, но более молодого политика.
А ведь времени до президентской кампании остается не так много. Но пока – выборы в Конгресс. Ждем-с.