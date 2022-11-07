Байден готовится к тяжелой ночи главная тема

Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон

К этому дню – 8 ноября республиканцы задолго готовились как к своему триумфу, а демократы как к неизбежной трагедии. Промежуточные выборы в Конгресс, которые проходят раз в два года, правящая партия США, как правило, проигрывает. Исключения в новейшей истории были лишь дважды – в 1998 и 2002 году.

В этот раз задолго до выборов, практически сразу после президентской кампании 2020 года, в США заговорили, что республиканцы в 2022 году возьмут в Конгрессе реванш. До этого в его нынешнем составе в палате представителей у демократов было (и пока остается до января) большинство в соотношении 220 против 212. В Сенате у них тоже было формальное большинство, хотя там ситуация более сложная – полный паритет 50:50, но один голос добавляла демократам вице-президент Камала Харрис, которая является председателем Сената.

Республиканцы возьмут 24 места, и соотношение между ними и демократами будет 237:198, уверяет самый известный поллстер Ларри Сабато

В случае, если хотя бы один сенатор-демократ потеряет свое кресло, то власть переходит к республиканцам.

Накануне выборов итоги были весьма противоречивы. Washington Post пишет, что республиканцы вряд ли возьмут больше пяти кресел в дополнение к уже имеющимся и «демократам по силам будет с этим справиться».

Иное мнение у одного из самых известных в стране поллстеров Ларри Сабато. Он полагает, что республиканцы возьмут 24 места, и соотношение между ними и демократами будет 237:198. В Сенате, считает Сабато, у республиканцев будет 51 голос, у демократов 49.

И если так случится, что «красный» от цвета республиканской партии переворот осуществится – Капитолий будут полностью в их руках.

Все в ожидании оценок Ларри Сабато и... цены на бензин

Однако результатов выборов в ночь на 9 ноября ждать не стоит. А, скорее всего, они не придут ни 10-го, и ни 11. Это в Бразилии или в Колумбии считают голоса за одну ночь, а американцы «растягивают удовольствие». Очень много открепительных талонов, очень много бюллетеней, поданных по почте.

И, возможно, начнется неразбериха, как это было во время президентской кампании, которую проиграл, а потом оспорил (и до сих пор оспаривает Дональд Трамп). Тем более, что по крайней мере в четырех штатах – Аризоне, Джорджии, Неваде, Пенсильвании сложилась ситуация, которую здесь называют «toss up», что неформально можно перевести как жребий или как бросить монетку – орел или решка.

Причины наступления «красной»-республиканской волны общеизвестны. Это недовольство избирателей экономическим положением – 78 процентов американцев характеризует его как «плохое», самой высокой за четыре десятилетия инфляцией и, соответственно, ростом цен на продукты.

Экономический кризис подрывает шансы демократов

WP пишет, что глава администрации президента Рон Клейн каждое утро просыпается в 3:30, переворачивается в постели и смотрит на своем мобильном девайсе самое главное для него сообщение. Но это не возможный ядерный удар России по Украине и не нападение Ирана на Саудовскую Аравию. Это данные с сайта AAA.com, которые в режиме реального времени говорят о текущей цене на бензин.

«Вы же знаете, как важно заставить идти цену на бензин вниз», - говорит Клейн.

Многие коллеги Клейна по администрации полностью согласны с тем, какое значение имеет для президента этот один единственный экономический показатель (в Америке говорят, что люди голосуют у бензоколонки), хотя большинство экономистов полагает, что его не следует фетишизировать.

Демократы уверены – «Стае нужен новый вожак!»

Тем более, что цена бензина, хоть и медленно, идет вниз, но это не повышает рейтинга Байдена, который уже много месяцев болтается вокруг отметки 40 процентов.

Демократы надеются, что против республиканцев выступят многочисленные молодые американки, которые в ярости от принятых в ряде штатов законов о запрете абортов. Но у республиканцев силы мощнее – на их стороне «разозленные» белые домохозяйки из городских окраин со средним достатком в возрасте, когда вопрос размножения уже отпал.

И еще, что важно знать о нынешних промежуточных выборах в Конгресс. По сути, речь идет о продолжающейся дуэли между Байденом и Трампом, то есть о судьбе президентских выборов 2024 года. Байден уже заявил о том, что он собирается в них участвовать, а Трамп пообещал после многочисленных намеков «сделать очень важное заявление 15 ноября» в своей флоридской резиденции в Мар-а-Лаго.

Увы, силы у них неравны. За Трампом – шумное и агрессивное воинство в красных кепках MAGA – «Сделаем Америку вновь великой!».

А в стане демократов все чаще раздаются разговоры, что надо бы заменить Байдена на какого–либо популярного, но более молодого политика.

А ведь времени до президентской кампании остается не так много. Но пока – выборы в Конгресс. Ждем-с.