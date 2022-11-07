Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 21:53

К этому дню – 8 ноября республиканцы задолго готовились как к своему триумфу, а демократы как к неизбежной трагедии. Промежуточные выборы в Конгресс, которые проходят раз в два года, правящая партия США, как правило, проигрывает. Исключения в новейшей истории были лишь дважды – в 1998 и 2002 году. В этот раз задолго до выборов, практически сразу после президентской кампании 2020 года, в США заговорили, что республиканцы в 2022 году возьмут в Конгрессе реванш. До этого в его нынешнем составе в палате представителей у демократов было (и пока остается до января) большинство в соотношении 220 против 212. В Сенате у них тоже было формальное большинство, хотя там ситуация более сложная – полный паритет 50:50, но один голос добавляла демократам вице-президент Камала Харрис, которая является председателем Сената.

В случае, если хотя бы один сенатор-демократ потеряет свое кресло, то власть переходит к республиканцам. Накануне выборов итоги были весьма противоречивы. Washington Post пишет, что республиканцы вряд ли возьмут больше пяти кресел в дополнение к уже имеющимся и «демократам по силам будет с этим справиться». Иное мнение у одного из самых известных в стране поллстеров Ларри Сабато. Он полагает, что республиканцы возьмут 24 места, и соотношение между ними и демократами будет 237:198. В Сенате, считает Сабато, у республиканцев будет 51 голос, у демократов 49. И если так случится, что «красный» от цвета республиканской партии переворот осуществится – Капитолий будут полностью в их руках.

Однако результатов выборов в ночь на 9 ноября ждать не стоит. А, скорее всего, они не придут ни 10-го, и ни 11. Это в Бразилии или в Колумбии считают голоса за одну ночь, а американцы «растягивают удовольствие». Очень много открепительных талонов, очень много бюллетеней, поданных по почте. И, возможно, начнется неразбериха, как это было во время президентской кампании, которую проиграл, а потом оспорил (и до сих пор оспаривает Дональд Трамп). Тем более, что по крайней мере в четырех штатах – Аризоне, Джорджии, Неваде, Пенсильвании сложилась ситуация, которую здесь называют «toss up», что неформально можно перевести как жребий или как бросить монетку – орел или решка. Причины наступления «красной»-республиканской волны общеизвестны. Это недовольство избирателей экономическим положением – 78 процентов американцев характеризует его как «плохое», самой высокой за четыре десятилетия инфляцией и, соответственно, ростом цен на продукты.

WP пишет, что глава администрации президента Рон Клейн каждое утро просыпается в 3:30, переворачивается в постели и смотрит на своем мобильном девайсе самое главное для него сообщение. Но это не возможный ядерный удар России по Украине и не нападение Ирана на Саудовскую Аравию. Это данные с сайта AAA.com, которые в режиме реального времени говорят о текущей цене на бензин. «Вы же знаете, как важно заставить идти цену на бензин вниз», - говорит Клейн. Многие коллеги Клейна по администрации полностью согласны с тем, какое значение имеет для президента этот один единственный экономический показатель (в Америке говорят, что люди голосуют у бензоколонки), хотя большинство экономистов полагает, что его не следует фетишизировать.