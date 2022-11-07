Сегодня Азербайджан отмечает один из основных национальных праздников – День Победы, написал посол Украины в Баку Владислав Каневский на своей странице в Facebook.

«Эту победу одержали герои как Первой, так и Второй Карабахской войны, среди них было немало украинцев. Один из них – Национальный герой Азербайджана Виктор Серегин, который ценой своей жизни спасал мирных жителей из охваченного войной Карабаха.

Сегодня на Аллее Шехидов с участием дочери и супруги В.Серегина, сотрудников дипучреждения, а также главы украинской общины имени И.Франко города Сумгаита Тамиллы Мусаевой, почетного консула Украины в Шемахе Мехрали Гасымова, директора Торгового дома Украины Алибалы Магеррамзаде и директора Украинского центра Александра Классена была почтена память всех, кто защищал суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

Символично, что как 30 лет назад украинцы защищали землю Азербайджана, так и сегодня многие бойцы азербайджанского происхождения самоотверженно и героически защищают землю Украины от захватчиков», - написал Каневский.