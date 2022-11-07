Сбои на выборах в США

В работе электронных машин для голосования на промежуточных выборах в США произошли сбои, сообщает CNN.

В частности, сбои зафиксированы в штатах Аризона, Калифорния и Техас, сообщает CNN.

Согласно данным первых экзиполов, на данный момент на выборах лидируют республиканцы.

На кону – все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате. Также американцы выбирают губернаторов во многих штатах.