Посол Гудси Османов собрал молдавскую и азербайджанскую элиты вокруг Шуши в Кишиневе фото
Сегодня, во вторник, 8 ноября, в Парламенте Молдовы открылась выставка, посвященная культурной столице Азербайджана - городу Шуша. Выставка также была приурочена к 270-летию со дня основания средневекового азербайджанского города.
Как сообщает haqqin.az, на церемонии открытия выступил спикер парламента Молдовы Игорь Гроссу, который поделился своими впечатлениями о поездке в Шушу в рамках своего визита в Азербайджан в феврале этого года. «Находясь в Шуше, я стал свидетелем полной реставрации и реконструкции города. Президент Азербайджана вносит большой вклад в развитие Карабаха и восстановление этого региона», - отметил молдавский спикер. Игорь Гроссу также коснулся двусторонних отношений между Азербайджаном и Молдовой, отметив их высокий уровень.
На церемонии принимал участие и первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли. В своем выступлении вице-спикер поблагодарил молдавскую сторону за организацию выставки в стенах Парламента.
В своем выступлении посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов подчеркнул, что проведение столь масшабного мероприятия в стенах Парламента – яркий показатель дружеских отношений между Азербайджаном и Молдовой.
После торжественной церемонии 8 ноября в сквере у посольства Азербайджана состоялось открытие барельефа, посвященного культурной столице Азербайджана - городу Шуше. На барельефе выгравированы слова общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева о Шуше, краткая история города, а также изображены символы города - Шушинская крепость и Мечеть Юхары Говхерага.
На церемонии открытия приняли участие депутаты Парламента Молдовы, министр культуры Молдовы, государственный секретарь МИД Молдовы, дипломаты, аккредитованные в этой стране, а также общественные деятели, руководители национальных диаспор, азербайджанские студенты и представители местных СМИ.
На церемонии открытия выступил вице-спикер Парламента Молдовы Михаил Попшой. «Такого рода мероприятия являются важным подспорьем для развития двустороннего сотрудничества», - отметил молдавский депутат. Министр культуры Молдовы Серджиу Продан отметил, что отныне каждый житель города сможет прикоснуться к истории Азербайджана в Кишиневе, и подчеркнул красоту сквера у посольства.
Посол Азербайджана Гудси Османов особо отметил, что Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева стал одним из ведущих государств региона. «Сегодня наша страна нацелена на мир, безопасность и стабильность в регионе», - отметил дипломат. Дипломат остановил свое внимание на последовательной позиции Республики Молдова в поддержке территориальной целостности Азербайджана и поблагодарил руководство Молдовы за содействие в организации выставки, посвященной Шуше, в Парламенте этой страны.