Сегодня, во вторник, 8 ноября, в Парламенте Молдовы открылась выставка, посвященная культурной столице Азербайджана - городу Шуша. Выставка также была приурочена к 270-летию со дня основания средневекового азербайджанского города.

Как сообщает haqqin.az, на церемонии открытия выступил спикер парламента Молдовы Игорь Гроссу, который поделился своими впечатлениями о поездке в Шушу в рамках своего визита в Азербайджан в феврале этого года. «Находясь в Шуше, я стал свидетелем полной реставрации и реконструкции города. Президент Азербайджана вносит большой вклад в развитие Карабаха и восстановление этого региона», - отметил молдавский спикер. Игорь Гроссу также коснулся двусторонних отношений между Азербайджаном и Молдовой, отметив их высокий уровень.

На церемонии принимал участие и первый заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана Али Гусейнли. В своем выступлении вице-спикер поблагодарил молдавскую сторону за организацию выставки в стенах Парламента.

В своем выступлении посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов подчеркнул, что проведение столь масшабного мероприятия в стенах Парламента – яркий показатель дружеских отношений между Азербайджаном и Молдовой.