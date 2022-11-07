Президент Тайваня: Вторжение Китая может состояться в самое ближайшее время

Вторжение Китая на Тайвань может случиться уже в самое ближайшее время, и это не просто слова, сообщила президент Тайваня Цай Инвэн, пишет издание The Atlantic.

Тем временем в сети появились снимки, как лидер КНР Си Цзиньпин, облаченный в камуфляжную форму, оценивает работу китайских военных.

Председатель КНР во время визита приказал военным повысить боеспособность и усилить способность «бороться и побеждать».

Он отметил, что подготовка вооруженных сил страны должна быть всесторонней. Кроме того, важно обеспечить правильное идеологическое воспитание солдат и офицеров.

Сейчас, подчеркнул Си Цзиньпин, в мире происходят эпохальные изменения. И в такой период необходимо «твердо защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития нашей родины».

Он подчеркнул, что военным следует сосредоточить все усилия на военном деле, а также «ускоренными темпами повышать навыки войск в ведении победоносной войны».