Раскрыты подробности российско-иранской оружейной сделки

Россия передала Ирану наличные деньги и захваченные в Украине образцы западного оружия в обмен на дроны, которые использует для ударов по украинской инфраструктуре, сообщает Sky News.

Как сообщило издание, российский военный самолет тайно перевез в Тегеран наличные в сумме 140 млн евро и три модели боеприпасов - британскую противотанковую ракету NLAW, американскую противотанковую ракету Javelin и зенитную ракету Stinger. По словам источника Sky News, оружие предположительно было из партии военной техники Британии и США, предназначенной для украинских военных и захваченной российскими военными.

«Оружие передали иранскому Корпусу стражей исламской революции для изучения и потенциального копирования западных технологий», - говорится в сообщении Sky News.

В обмен на такие «подарки» РФ получила более 160 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 100 дронов-камикадзе Shahed-136, 60 меньших беспилотников Shahed-131 и шесть дронов Mohajer-6, способных сбрасывать боеприпасы.