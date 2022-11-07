Терроризировавшая таксиста троица получила длительные сроки

Завершился суд над обвиняемыми в похищении людей и грабежах членами банды – Меджидбеком Векиловым, Гусейном Меликовым и Гаджибеком Рзахановым.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, 16 августа прошлого года члены банды напали и избили таксиста Халияга Абдуллаева, ожидавшего клиента в поселке Кешля, за то, что он отказался отвезти их в местную мечеть. У Абдуллаева отобрали 74 маната денег, мобильный телефон и часы.

Затем таксиста отвезли в поселок Пиршаги, где снова избили и потребовали 5 тысяч манатов. Абдуллаев в ответ сказал, что заплатить может только тысячу – деньги якобы хранились у него дома. После этого преступники высадили его из машины перед мясокомбинатом в поселке Кешля.

Векилова, Меликова и Рзаханова задержали. Им предъявили обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Подсудимые своей вины не признали, и назвали Абдуллаева «выжившим из ума наркоманом», хотя совершение ими преступления подтверждено показаниями свидетелей, заключениями экспертов и иными доказательствами.

Потерпевший Халиг Абдуллаев в своих показаниях заявил, что обвиняемые сильно избили его, угрожали ножом и пытались запугать своими связями в криминальном мире. Он добавил, что Рзаханов проводил его до дверей дома, рассчитывая получить хранившиеся там деньги. Однако Абдуллаев перехитрил преступника и сразу направился в полицейский участок.

Решением суда Меджидбека Векилова и Гаджибека Рзаханова осудили на 10 лет, а Гусейна Меликова – на 11 лет лишения свободы.