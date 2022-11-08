Патрушев в Иране

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев находится с визитом в Иране, сообщают местные СМИ.

Визит состоялся по официальному приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран, контр-адмирала Али Шамхани.

Ожидается, что помимо встречи с иранским коллегой Патрушев встретится и с другими высокопоставленными чиновниками.

Будут обсуждены вопросы двусторонних отношений, развития и расширения сотрудничества на международной арене.

Секретаря Совета безопасности России сопровождает экономическая делегация.