Патрушев в Иране
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев находится с визитом в Иране, сообщают местные СМИ.
Визит состоялся по официальному приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Иран, контр-адмирала Али Шамхани.
Ожидается, что помимо встречи с иранским коллегой Патрушев встретится и с другими высокопоставленными чиновниками.
Будут обсуждены вопросы двусторонних отношений, развития и расширения сотрудничества на международной арене.
Секретаря Совета безопасности России сопровождает экономическая делегация.