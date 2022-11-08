Иран готовит теракты горячая тема
Два сотрудника телеканала Iran International, вещающего из Британии на персидском языке, предупреждены правоохранительными органами этой страны о том, что существует высокая вероятность угрозы их жизни со стороны иранских спецслужб, сообщает Би-би-си.
Компания Volant Media, которой принадлежит телеканал, сослалась на соответствующее обращение Службы столичной полиции (Metropolitan Police Service) и заявила о растущей государственной кампании запугивания иранских журналистов, работающих за рубежом.
Iran International и BBC News на персидском языке были запрещены в Иране в октябре якобы за «разжигание бунтов» и «поддержку терроризма» во время освещения массовых протестов, охвативших страну. Запрет только усилил авторитет этих каналов в качестве источников информации, альтернативной официальной иранской пропаганде.
По сообщению Volant Media, «непосредственному, высоковероятному и значительному риску» подвергаются жизни не только не названных журналистов, но и членов их семей. Кроме того, утверждают в компании, об отдельных угрозах полицейские проинформировали и ряд других сотрудников-иранцев. Причем речь идет о британских подданных иранского происхождения.
Журналисты Daily Telegraph написали, что возле жилья и места работы журналистов были зафиксированы группы наблюдения из числа, по-видимому, сотрудников Корпуса стражей исламской революции, но в полиции эту информацию не подтвердили и не опровергли.
В прошлом году были зафиксированы попытки запугивания в отношении журналистов BBC News на персидском языке, что указывает на уже сложившуюся практику работы иранских спецслужб. В прошлом же году прокуратура США заявила о выявленном заговоре, в котором приняли участие четверо иранских сотрудников спецслужб, целью которых было выманить в третью страну, затем похитить и переправить в Иран американскую журналистку иранского происхождения, а также трех других лиц из Канады и одного из Британии, представлявших интерес для властей Ирана.
На фоне непрекращающихся протестов в Иране усиливается репрессивная политика режима. В открытом письме, опубликованном во вторник и подписанном 227 из 290 членов иранского парламента, содержится призыв к судебной системе преподать протестующим «хороший урок», чтобы предупредить тех, кто осмелится угрожать авторитету иранских властей.
За время протестов задержано 14 тысяч человек, судебные процессы идут непрерывным порядком, и около тысячи человек уже получили обвинения в причастности к беспорядкам. Части из них грозит смертная казнь. По мере того, как растет недовольство режимом среди народа, нарастает и готовность власти убивать своих противников.