Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 8 ноября 2022, 23:47

Два сотрудника телеканала Iran International, вещающего из Британии на персидском языке, предупреждены правоохранительными органами этой страны о том, что существует высокая вероятность угрозы их жизни со стороны иранских спецслужб, сообщает Би-би-си. Компания Volant Media, которой принадлежит телеканал, сослалась на соответствующее обращение Службы столичной полиции (Metropolitan Police Service) и заявила о растущей государственной кампании запугивания иранских журналистов, работающих за рубежом.

Iran International и BBC News на персидском языке были запрещены в Иране в октябре якобы за «разжигание бунтов» и «поддержку терроризма» во время освещения массовых протестов, охвативших страну. Запрет только усилил авторитет этих каналов в качестве источников информации, альтернативной официальной иранской пропаганде. По сообщению Volant Media, «непосредственному, высоковероятному и значительному риску» подвергаются жизни не только не названных журналистов, но и членов их семей. Кроме того, утверждают в компании, об отдельных угрозах полицейские проинформировали и ряд других сотрудников-иранцев. Причем речь идет о британских подданных иранского происхождения. Журналисты Daily Telegraph написали, что возле жилья и места работы журналистов были зафиксированы группы наблюдения из числа, по-видимому, сотрудников Корпуса стражей исламской революции, но в полиции эту информацию не подтвердили и не опровергли.