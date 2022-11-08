Столтенберг: Прекратить бороться должна Россия, а не Украина
Прекращение огня в Украине не является в нынешних условиях первоочередной задачей для НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, пишут зарубежные СМИ.
Генсек в очередной раз заявил, что НАТО нацелена на урегулирование конфликта на условиях Украины: «Все хотят, чтобы война закончилась, но если Украина перестанет бороться, то прекратит существование как независимая нация. Если Россия прекратит бороться, мы получим мир», - повторил он сформулированную еще весной позицию альянса. По словам Столтенберга, НАТО «поддерживает Украину, хотя и не является стороной конфликта».