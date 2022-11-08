По информации, опубликованной на сайте IranWire, азербайджанец Эсмаил Гейдари, житель поселка Тонекабон на побережье Каспия, родился в Мешкиншахре, провинция Ардебиль. В день убийства он шел в пекарню, где работал, и получил смертельное ранение в ходе стрельбы, которую полиция открыла по демонстрантам.

Сайт IranWire сообщает, что семью Гейдари вынудили публично заявить, что их сын погиб в автокатастрофе.

Как утверждает азербайджанский правозащитник Думан Радмер, семья погибшего не стала сразу требовать тело Эсмаила, поскольку ей угрожали сотрудники службы безопасности.

«Семье пригрозили, что если они сообщат в СМИ о происшедшем, то вообще не получат тело Эсмаила. Семья погибшего юноши просто не знала, куда ей обращаться», - сказал правозащитник.

По словам Думана Радмера, отец Эсмаила, Сардар Гейдари, хотел подать жалобу в прокуратуру Тонекабона по поводу убийства своего сына, но не смог этого сделать, поскольку не владел фарси. Помощник прокурора сам составил документ, и Гейдари-старший подписал его, хотя не знал, что именно в нем написано.

Эсмаил Гейдари – один из десятков молодых людей, застреленных иранскими силами безопасности в ходе массовых демонстраций. По имеющимся данным, силовики часто угрожают семьям погибших, вынуждая их представлять произошедшее, как «несчастный случай».

Например, власти оказали давление на семью 22-летней Насим Седги, погибшей во время антиправительственного протеста в Западном Азербайджане, заставив её членов лгать, что девушка погибла в автокатастрофе.

На прошлой неделе Ассоциация защиты азербайджанских политзаключенных в Иране (ADAPP) сообщила, что на отца Седги было оказано давление со стороны разведывательного бюро города Шахин-Дежа, в котором проживает семья.

В частности, от отца Насим Седги потребовали заявить в телеинтервью, что, якобы, его дочь была убита парнем, с которым встречалась и который после «убийства» сбежал в Турцию.