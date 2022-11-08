Иран заверяет: Укрепление отношений с Ереваном не направлено против Баку

Укрепление наших отношений с кем-либо из соседей не означает противостояние другому соседу, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

Канани отметил, что Иран уважает территориальную целостность стран и выступает за мир между Азербайджаном и Арменией.

«Наша принципиальная политика основана на добрососедстве и расширении отношений со всеми соседями. Укрепление наших отношений с кем-либо из соседей не означает противостояние другому соседу», - сказал он.