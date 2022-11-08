Российский пропагандист Владимир Соловьев обвинил мобилизованных россиян в плохой подготовке к бою и посоветовал «думать о собственном долге перед родиной, а не винить государство в проблемах с обмундированием и командованием», пишут российские телеграм-каналы.

«И ты будешь про себя рассказывать: и командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? А что ты сделал на полигоне, чтобы быть готовым к бою? Ты считаешь, что тебе все должны? А что ты должен государству? Что ты должен родине? Мы же эти вопросы никогда не задавали. Скажем так, 30 лет современной России – эти же вопросы нельзя было задавать», - сказал Соловьев.