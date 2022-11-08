Армяне массово покидают Россию

За восемь месяцев 2022 года в России зафиксировали массовый отток мигрантов из постсоветских стран. Такие выводы сделал канал «Можем объяснить», проанализировав данные Росстата.

Среди рекордсменов по оттоку – Армения (минус 15,7 тысячи), Кыргызстан (минус 14 тысяч), Узбекистан (минус 13,7 тысячи). Больше приехавших, чем уехавших, только из одной страны – Таджикистана (но приток все равно меньший, чем год назад, – плюс 41,7 тысячи человек).