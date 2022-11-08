8 ноября 2022 года посольством Азербайджана в России был организован приём по случаю Дня Победы, сообщили haqqin.az в посольстве.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные дипломаты дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, в том числе послы, советники-посланники, военные атташе, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Низами Сафаров, участник 44-дневной Отечественной войны, сражавшийся за освобождение наших земель от оккупантов, награжденный за мужество высокими наградами Родины, в том числе медалями «За освобождение Физули» и «За освобождение Ходжавенда» Камал Гулузаде, сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева в России, активисты Азербайджанской Молодёжной Организации России, политологи, видные представители азербайджанской диаспоры и российской общественности.

Выступивший на мероприятии посол Полад Бюльбюль оглы вспомнил слова общенационального лидера Гейдара Алиева: «Мы решим карабахский вопрос. Нужно время. Никто не может отнять у Азербайджана его земли. Наши оккупированные земли обязательно будут возвращены. Любой ценой».

Полад Бюльбюль оглы напомнил, что азербайджанская армия, объединившись в железный кулак под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и продемонстрировав высокое мастерство на поле боя, положила конец многолетней оккупации наших земель.

Полад Бюльбюль оглы особо подчеркнул, что азербайджанская сторона действовала исключительно на своей суверенной территории в рамках международно признанных границ и в соответствии с международным гуманитарным правом и, несмотря на то, что Армения позволила себе бомбить наши мирные города, находящиеся вдалеке от театра военных действий, Азербайджан проявил благородство и не стал бомбить населенные пункты Армении.

По его словам, спустя два года после окончания войны, Азербайджан в очередной раз убедился в том, что Армения не желает мира, живет реваншистскими идеями, применяя практику имитации переговоров продолжает прибегать к провокациям и саботажу, не выводя свои вооруженные формирования из суверенной территории Азербайджана, заново минируя территории и тем самым создавая новую угрозу стабильности и безопасности в регионе.

Вместе с тем, Полад Бюльбюль оглы заявил, что Азербайджан и впредь готов всеми доступными средствами дать отпор любым силам, претендующим на его исконные территории.