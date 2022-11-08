Посольство Азербайджана в Москве организовало прием по случаю Дня Победы ФОТО
8 ноября 2022 года посольством Азербайджана в России был организован приём по случаю Дня Победы, сообщили haqqin.az в посольстве.
В мероприятии приняли участие высокопоставленные дипломаты дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, в том числе послы, советники-посланники, военные атташе, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Низами Сафаров, участник 44-дневной Отечественной войны, сражавшийся за освобождение наших земель от оккупантов, награжденный за мужество высокими наградами Родины, в том числе медалями «За освобождение Физули» и «За освобождение Ходжавенда» Камал Гулузаде, сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева в России, активисты Азербайджанской Молодёжной Организации России, политологи, видные представители азербайджанской диаспоры и российской общественности.
Выступивший на мероприятии посол Полад Бюльбюль оглы вспомнил слова общенационального лидера Гейдара Алиева: «Мы решим карабахский вопрос. Нужно время. Никто не может отнять у Азербайджана его земли. Наши оккупированные земли обязательно будут возвращены. Любой ценой».
Полад Бюльбюль оглы напомнил, что азербайджанская армия, объединившись в железный кулак под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и продемонстрировав высокое мастерство на поле боя, положила конец многолетней оккупации наших земель.
Полад Бюльбюль оглы особо подчеркнул, что азербайджанская сторона действовала исключительно на своей суверенной территории в рамках международно признанных границ и в соответствии с международным гуманитарным правом и, несмотря на то, что Армения позволила себе бомбить наши мирные города, находящиеся вдалеке от театра военных действий, Азербайджан проявил благородство и не стал бомбить населенные пункты Армении.
По его словам, спустя два года после окончания войны, Азербайджан в очередной раз убедился в том, что Армения не желает мира, живет реваншистскими идеями, применяя практику имитации переговоров продолжает прибегать к провокациям и саботажу, не выводя свои вооруженные формирования из суверенной территории Азербайджана, заново минируя территории и тем самым создавая новую угрозу стабильности и безопасности в регионе.
Вместе с тем, Полад Бюльбюль оглы заявил, что Азербайджан и впредь готов всеми доступными средствами дать отпор любым силам, претендующим на его исконные территории.
Далее участник Отечественной войны Камал Гулузаде в своем выступлении отметил, что каждый день, бой за боем доблестные бойцы азербайджанской армии освобождали свои села и города. Он подчеркнул, что невозможно описать те чувства, которые они испытывали после каждого боя, ту гордость, то счастье, зная, что они являются первыми азербайджанцами, которые вступили на земли после 30 летней оккупации.
Выступивший депутат Низами Сафаров подчеркнул, что победа в 44-дневной войне является результатом блестящей реализации Вооруженными силами Азербайджана военно-политической стратегии руководства страны и лично президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.
На организованном банкете были широко представлены блюда азербайджанской кухни. Послы многих стран, присутствовавшие на приеме, поздравили азербайджанский народ с выдающейся победой, отметили уникальность военных операций и пожелали президенту и народу Азербайджана новых успехов.