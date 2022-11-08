Российская элита начала опасаться за свою безопасность после призыва предпринимателя Евгения Пригожина запустить «сталинские репрессии», пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников правительства и представителей бизнеса. Выдержки из статьи приводит Moscow Times.

Американское издание отмечает, что некоторые из российской элиты допускают начало чисток и волну массовых арестов, как во времена Сталина. Страхи усиливает то, что Пригожин открыто нападает на высокопоставленных военных, а также на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Бюрократия видит в этом растущее влияние создателя «ЧВК Вагнера» и отказ Кремля встать на защиту своих. Усиливает беспокойство то, что кремлевские чиновники стали называть вторжение в Украину «народной войной», повторяя риторику Сталина времен Второй мировой войны.

По словам источников издания, спустя почти девять месяцев войны многие представители деловой и экономической элиты РФ убедились, что вторжение в Украину было катастрофической ошибкой, которая обрекла Россию на изоляцию и слабость. Но они не вмешиваются в политику, поскольку надеются сохранить свой бизнес. По словам близких к руководству страны собеседников, в правительстве также есть те, кто не поддерживает войну, но они слишком напуганы, чтобы поднять свой голос против.

При этом чиновники и крупные бизнесмены переживают по поводу быстро ускоряющейся милитаризации экономики и общества. Специальную комиссию правительства и силовиков, которую Путин создал для поддержки оборонной промышленности и армии, они сравнивают с устройством власти во времена Великой Отечественной.

При этом один из высокопоставленных чиновников заявил изданию, что у Путина нет иного выбора, кроме как полагаться на ястребов вроде Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова. По его словам, немаловажно то, что и у Пригожина, и у Кадырова есть верные им военизированные силы.

На прошлой неделе создатель «ЧВК Вагнера» в ответ на вопрос RT, почему богатейшие люди страны игнорируют военную ситуацию, ответил: «Должны быть включены рычаги и механизмы тотального «уничтожения» этих людей как бизнесменов. По отношению к ним срочно нужны сталинские репрессии».