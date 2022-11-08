Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстрелах позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении, а также незаконным армянским вооруженным формированием в Карабахе.

Согласно сообщению, с 18:40 8 ноября до 02:20 9 ноября подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлениях населенных пунктов Юхары Шорджа, Азизли, Юхары Загалы Басаркечарского района и Чинарлы Товузгалинского района, подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы, Еллиджа, Зяйлик, Загалы Кельбаджарского района и Агдам Товузского района.

Кроме того, члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Ходжавендского района.

Азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры, отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.