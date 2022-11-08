Мейханщик Рашад Даглы убил человека в Баку обновлено 10:50; заявление прокуратуры
Гарадагская районная прокуратура распространила информацию об убийстве Рашадом Амировым Искендера Мехтиева.
Согласно информации, были выявлены основания для подозрения в отношении Рашада Амирова (Рашад Даглы), 1984 года рождения, в умышленном убийстве Искендера Мехтиева с нанесением ему многочисленных ножевых ранений во время конфликта, возникшего между ними на почве личных отношений. В прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Рашад Амиров задержан в качестве подозреваемого лица и привлечен к следствию.
* * * 09:41
Рашад Амиров, известный как исполнитель мейханы Рашад Даглы, совершил убийство в Гарадагском районе Баку.
Согласно сообщению местных СМИ, 38-летний Амиров нанес смертельное ножевое ранение ранее судимому Искендеру Мехтиеву. Qafqazinfo пишет, что причиной конфликта якобы стали оскорбительные высказывания последнего в адрес Амирова.
Амиров задержан в качестве подозреваемого. В пресс-службе МВД факт убийства подтвердили.