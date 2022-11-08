Россия атаковала Днепр дронами-камикадзе
Ночью 9 ноября российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, в городе Днепр ранены четыре человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
По его словам, "пять барражирующих боеприпасов наша ПВО уничтожила". "Есть попадания. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены четверо его сотрудников. Все в больнице. Трое тяжелые", - написал в своем телеграм-канале Резниченко.
Он добавил, что в результате удара начался сильный пожар на площади 3 тыс. квадратных метров, который уже потушен. "Разрушены склады предприятия", - пишет Резниченко, не уточнив при этом, о каком именно предприятии идет речь.
Кроме того, по словам главы обладминистрации, армия РФ нанесла удар из установок "Град" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району (находится на берегу Днепра, напротив захваченной армией РФ Запорожской АЭС). Пострадавших от этих обстрелов, по его словам, нет.