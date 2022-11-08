Гражданство Узбекистана можно будет получить за $1 млн

Власти Узбекистана планируют запустить инвестиционное гражданство - паспорт страны смогут получать иностранцы, вложившие в узбекскую экономику не менее $1 млн. Соответствующий законопроект в настоящее время опубликован для общественного обсуждения.

Согласно законопроекту, предлагается внедрить упрощенный порядок приема в гражданство Узбекистана иностранных граждан или лиц без гражданства, которые инвестировали не менее 1 млн долларов США в эквиваленте в инвестиционные проекты в стране. На такой порядок смогут претендовать не только инвесторы, но и известные ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства из других стран, сообщают узбекские СМИ.

Выдачей свидетельства о внесении инвестиций займутся Центральный депозитарий ценных бумаг или Агентство государственных услуг. Этот документ будет прилагаться к ходатайству о приеме в гражданство Узбекистана.

Законопроект не уточняет, смогут ли иностранцы получать гражданство Узбекистана как второе, или им будет необходимо отказываться от предыдущего гражданства.

Ожидается, что принятие поправок повысит инвестиционную привлекательность Узбекистана, увеличит поток иностранных инвесторов, привлечет внимание международного делового сообщества к инвестиционной среде Узбекистана и повысит авторитет страны на международной арене. Обсуждение документа продлится до 23 ноября.