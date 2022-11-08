Генштаб Украины: россияне пытаются наступать, украинцы дают отпор

Утром в среду, 9 ноября, Генштаб ВС Украины опубликовал на своей Facebook-странице сводку с фронта. Сообщается, что россияне ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Согласно сводке, украинские силы отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области. Последний пункт находится севернее Сватово на трассе в Купянск...

Также Генштаб ВСУ сообщает, что в Донецкой области были попытки наступления россиян на Бахмут, Бахмутское, Белогоровку, Веселое, Клещеевку, Майорск, Новомихайловку, Опытное, Павловку, Первомайское, Соледар и Яковлевку.

В сводке указано, что продолжается формирование российско-белорусской группировки войск на территории Беларуси. По предварительной информации, 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада Беларуси снабжает экипировкой 15-й мотострелковый полк РФ. В составе белорусских пограничных войск создаются подразделения операторов ударных БПЛА. А правоохранительные органы Беларуси ужесточили меры по выявлению граждан с проукраинской позицией.