Промежуточные выборы в Конгресс США: первые результаты

В Палате представителей республиканцы пока получают 192 места, демократы - 168. Чтобы контролировать нижнюю палату Конгресса, нужно обеспечить себе как минимум 218 мест.

Прогноз телеканала NBC News показывает, что у республиканцев и демократов пока по 47 мест в 100-местном Сенате. При этом Демократической партии США для большинства в этой палате будет необходимо 50 мест, а Республиканской - 51, поскольку в случае отсутствия большинства у обеих партий решающий голос имеет вице-президент-демократ Камала Харрис.

Более 45 миллионов человек проголосовали досрочно – лично или по почте. Во многих штатах наряду с выборами проводятся референдумы по самым разным вопросам, в том числе связанным с абортами, спортивными ставками и марихуаной, пишет Голос Америки.

В Мэриленде избиратели решили легализовать каннабис, но в некоторых других штатах подобные инициативы, похоже, потерпят поражение.

Результаты голосования в двух штатах уже можно признать историческими. Мэриленд избрал своего первого чернокожего губернатора, которым стал демократ Уэс Мур. В Массачусетсе приступит к работе первая женщина-губернатор демократ Мора Хили, которая также станет первой открытой лесбиянкой в стране на посту руководителя исполнительной власти штата. Губернатором Арканзаса, как и ожидалось, избрана бывший пресс-секретарь президента Дональда Трампа республиканка Сара Хакаби Сандерс. Ее отец, Майк Хакаби, занимал пост губернатора в течение десяти лет.

Во Флориде губернатор Рон Десантис с легкостью добился переизбрания. Некоторые республиканцы подталкивают Десантиса к тому, чтобы бросить вызов Трампу в борьбе за номинацию на пост президента от Республиканской партии, и он не исключает выдвижения своей кандидатуры.

Трамп, который живет во Флориде, заявил, что проголосовал за Десантиса на выборах губернатора. При этом экс-президент пренебрежительно высказывался о возможных притязаниях Десантиса на Белый дом. Накануне выборов на митинге в Огайо Трамп сообщил, что он сделает большое заявление 15 ноября. По мнению политологов, оно станет началом его президентской предвыборной кампании 2024 года.

Согласно недавнему опросу Исследовательского центра Пью, более трех четвертей избирателей заявили, что экономическая ситуация оказала самое большое влияние на их выбор при голосовании.