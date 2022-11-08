Азербайджан и Армения договорились в Вашингтоне об ускорении

«Министры иностранных дел договорились ускорить свои переговоры и организовать еще одну встречу в ближайшие недели», — заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в ответ на вопросы агентства Turan о последних переговорах между Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

По словам Прайса, встреча министров в Вашингтоне «была позитивной», поскольку они выявили многие области разногласий, и «в конце дня им удалось договориться о совместном заявлении».

Хотя госсекретарь Блинкен участвовал в обсуждениях в Blair House, однако, по словам Прайса, в течение дня у обеих сторон были возможности отдельно встретиться и попытаться преодолеть свои разногласия, «в некоторых случаях без Соединенных Штатов как активного участника», отмечает агентство.

«Наша роль в этом заключалась — в содействии. Мы предоставили пространство — в данном случае Blair House — для встречи двух стран, как мы это сделали в Нью-Йорке... в конце сентября. Но это не соглашение, которое Соединенные Штаты пытаются или стремятся заключить — или даже могут — навязать обеим сторонам», — сказал Прайс.

Прайс добавил, что «...не нам предписывать, как может выглядеть этот прочный всеобъемлющий мир между двумя странами. Мы не представляем им готовый документ для подписания. Мы делаем все возможное, чтобы помочь дипломатии, которая им самим понадобится, и это мало чем отличается от нашего подхода к ряду проблем по всему миру, где мы продемонстрировали жизнеспособность и эффективность этой модели».

При этом, по словам Прайса, «Соединенные Штаты обязаны использовать рычаги и авторитет, добрые услуги, которые у нас есть, знания и опыт, которые у нас есть в этом здании и во всем этом правительстве, чтобы попытаться помочь этим процессам». «Мы думаем, что... с Арменией и Азербайджаном была возможность сделать это, и мы думаем, что результаты весьма позитивны», - сказал Прайс.

На вопрос Turan, надеется ли госсекретарь на то, что стороны будут готовы подписать мирный договор к концу года, Прайс ответил: «Мы оставим это на усмотрение сторон». «Это решение, которое им придется принимать», — пояснил он. «Я думаю, как вы читали в их совместном заявлении, министры воспользовались возможностью, чтобы обменяться мнениями по элементам возможного мирного договора, и они признают, что есть ряд вопросов, которые необходимо решить. Они договорились ускорить переговоры и организовать еще одну встречу в ближайшие недели».