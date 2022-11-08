Венгрия блокирует план Евросоюза по пакету помощи Украине

На встрече в Брюсселе Венгрия заявила министрам финансов стран ЕС, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в следующем году, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Еврокомиссия предложит в среду предоставить Киеву льготные кредиты на более стабильной основе, но эта инициатива потребует использования дополнительного пространства, имеющегося в бюджете ЕС. Министр финансов Венгрии Михай Варга заявил своим коллегам, что не поддержит такой вариант, который требует единогласной поддержки 27 правительств.

В начале недели министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины.