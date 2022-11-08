Туристов отправили в турецкий Мардин вместо Мадрида

Турагентство из России по ошибке отправило клиентов в турецкий Мардин вместо столицы Испании Мадрида. Об этом пишет турецкая Yeni Akit.

По информации газеты, туристы поняли, что приехали в Турцию вместо Испании, только когда прибыли в аэропорт. Предприниматель в сфере туризма Бекир Фалай заявил, что путаница связана с ошибкой российского туристического агентства. При этом он добавил, что туристы провели хороший день в Турции.