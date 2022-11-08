Швеция готова изменить Конституцию из-за требований Турции

В парламенте Швеции пояснили, что соответствующие изменения позволят "ограничить свободу собраний групп, вовлеченных в терроризм". Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится 16 ноября. Если депутаты Риксдага поддержат необходимые поправки, ужесточенный вариант антитеррористического законодательства, действующего в его нынешней форме с июля, вступит в силу с 1 января 2023 года.

Как поясняют эксперты, тогда в Швеции станет легче заводить дела против членов террористической Рабочей партии Курдистана (PKK).

Новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ходе своего визита в Турцию подчеркнул, что его страна намерена жестче бороться с преступностью и терроризмом.

"Несколько недель назад мое правительство было избрано с мандатом обеспечивать приоритет закона и правопорядка. Это включает борьбу с терроризмом и террористическими организациями, такими как PKK", - заявил Кристерссон во время совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. - Поэтому я хочу заверить всех турок: Швеция исполнит все свои обязанности перед Турцией по защите от террористических угроз, как до своего вступления в НАТО, так и в будущей роли союзника".