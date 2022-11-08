Узбекистан просит Евросоюз снять санкции с олигарха Усманова

Узбекистан попросил у Евросоюза отменить санкции против российского миллиардера узбекистанского происхождения Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Предприниматель был одним из 26 россиян, подвергшихся санкциям ЕС в первые дни после военного вторжения России в Украину в феврале. В санкционном списке отмечалось, что Алишер Усманов, предположительно, поддерживал официальных лиц РФ, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины. Его сестра Гульбахор Исмаилова также подверглась санкциям на том основании, что была законным владельцем некоторых активов Усманова, таких как его яхта «Дилбар» стоимостью 600 млн долларов.

По словам собеседников FT, санкции против предпринимателя, в том числе замораживание активов и запрет на поездки, ограничили возможности миллиардера инвестировать часть своего состояния в экономику Узбекистана. Ташкент также готов оказать Алишеру Усманову юридическую помощь в возможном судебном разбирательстве против Брюсселя, если ЕС откажется снимать санкции, отмечает издание.

МИД Узбекистана не ответил на запросы FT о комментариях. Представитель Усманова заявил газете, что не может комментировать действия правительства Узбекистана, но признал, что санкции «действительно мешают инвестиционным и благотворительным проектам».

Несколько европейских чиновников заявили Financial Times, что Евросоюз стремится наладить более тесные связи с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии, поскольку регион пересматривает свои отношения с Россией на фоне войны в Украине. Но любой шаг по отмене санкций против Усманова и Исмаиловой, который потребует единодушного одобрения всех 27 членов ЕС, потенциально может вызвать аналогичные дебаты о десятках других российских олигархов с двойным гражданством, подпадающих под санкции.