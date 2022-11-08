По случаю отмечаемого в Азербайджане 9 ноября Дня Государственного флага по инициативе посольства Азербайджана в США один из крупнейших водопадов в мире - Ниагарский водопад подсвечен цветами азербайджанского флага. Об этом сообщили в азербайджанском дипведомстве.

Отмечается, что в связи с этой инициативой посольством Азербайджана в США было направлено соответствующее обращение к руководству Государственного парка "Ниагарский водопад", и руководством парка было принято положительное решение относительно данного обращения.

Трехцветный флаг Азербайджана был утвержден 9 ноября 1918 года Советом министров Азербайджанской Демократической Республики, первой демократической республики на мусульманском Востоке. Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 ноября 2009 года 9 ноября отмечается в Азербайджане как День Государственного флага.