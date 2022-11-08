«Подталкивания» администрации президента Байдена привели к «смягчению» позиции президента Украины Владимира Зеленского о том, что мирные переговоры с Россией не могут начаться при президентстве Владимира Путина. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Издание подчеркивает, что в понедельник, 7 ноября, Зеленский указал на пять условий для переговоров, в том числе озвученные ранее. Среди них - восстановление территориальной целостности Украины, наказание за военные преступления и репарации. В отличие от прошлых заявлений, Зеленский не сказал о том, что Путин должен уйти с должности, прежде чем такие переговоры могут состояться.

Это изменение, по словам одного из источников, произошло после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, в частности, после личного визита к Зеленскому советника по национальной безопасности Байдена Джейка Салливана.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, чиновники США не говорили Зеленскому и его помощникам непосредственно, чтобы они изменили свою позицию, но передали, что Киев должен продемонстрировать свою готовность разумно и мирно закончить войну. В администрации надеются, что это покажет миру, что именно Украина, а не Россия, хочет закончить войну.

«Это не означает, что им нужно сесть за стол переговоров сейчас. Мы даже не думаем, что сейчас подходящее время, исходя из того, что делает Россия. Но они должны показать готовность решить конфликт, потому что никто не хочет, чтобы этот конфликт закончился, больше, чем Украина», - отметил чиновник на условиях анонимности.

Совет национальной безопасности США отказался комментировать эту историю, но указал на высказывания Салливана, сделанные им в Киеве на прошлой неделе.