Из-за покупки Twitter Маск потерял $70 миллиардов

Компания Tesla потеряла почти половину своей рыночной стоимости, а собственный капитал гендиректора компании Илона Маска упал на 70 млрд долларов с тех пор, как в апреле он сделал ставку на покупку Twitter, сообщает Reuters.

Согласно рейтингу миллиардеров Forbes, обновляемому в режиме реального времени, накануне размер состояния Маска опустился ниже отметки 200 миллиардов долларов.