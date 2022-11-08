Из-за покупки Twitter Маск потерял $70 миллиардов
Компания Tesla потеряла почти половину своей рыночной стоимости, а собственный капитал гендиректора компании Илона Маска упал на 70 млрд долларов с тех пор, как в апреле он сделал ставку на покупку Twitter, сообщает Reuters.
Согласно рейтингу миллиардеров Forbes, обновляемому в режиме реального времени, накануне размер состояния Маска опустился ниже отметки 200 миллиардов долларов.
Это связывают с падением курса акций его компании — производителя электромобилей Tesla. Инвесторы избавляются от акций Tesla из-за опасений, что Маск стал существенно больше уделять внимание развитию Twitter. В итоге Tesla потеряла почти половину своей рыночной стоимости, которая сейчас составляет 622 миллиарда долларов.
Тем не менее Илон Маск все еще остается самым богатым человеком в мире, почти на 40 миллиардов долларов опережая своего ближайшего преследователя в рейтинге Forbes — владельца компании LVMH Бернара Арно.
Маск закрыл сделку по покупке Twitter 27 октября, заплатив за компанию 44 миллиарда долларов.