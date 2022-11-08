Кадыров назвал «сказками» информацию о гибели «кадыровцев» в Лисичанске
Глава Чечни Рамзан Кадыров спустя несколько дней прокомментировал заявление ВС Украины о гибели после удара по Лисичанску около 30 военных из чеченского спецподразделения "Ахмат", назвав эти данные "сказками" и "байками". Об этом пишет Кавказ.Реалии.
7 ноября ВСУ сообщили, что реальное число погибших кадыровцев "тщательно скрывается". Число раненых украинская сторона оценивала в 15 человек. Кадыров заявил, что "вражеские пропагандистские каналы" пишут о сотне погибших бойцов под Лисичанском. В качестве опровержения он сказал, что чеченские подразделения не понесли никаких потерь в этом районе, а их дела обстоят "очень хорошо".
Командир спецподразделения "Ахмат" Апти Алаудинов в своем телеграм-канале не подтвердил и не опроверг сам факт обстрела кадыровцев в Лисичанске. По его словам, там "нет такого количества бойцов, о "накрытии" которых хвастается противник", а за последние дни подразделение не понесло потерь. Ситуацию на своем участке фронта он назвал "абсолютно подконтрольной".
Это второй случай за три недели, когда глава Чечни комментирует сводки ВСУ, указывает издание. 25 октября украинская сторона сообщила об ударе по школе в селе Каиры Херсонской области – там располагался штаб так называемого "Нефтеполка" – полка полиции по охране объектов нефтегазового комплекса управления вневедомственной охраны Росгвардии по Чечне. Сообщалось о порядка 30 погибших и сотне раненых. Тогда Кадыров признал случившееся, заявил, что погибли 23 человека и ранены 58, из которых тяжелые травмы получили четверо.