Кадыров назвал «сказками» информацию о гибели «кадыровцев» в Лисичанске

Глава Чечни Рамзан Кадыров спустя несколько дней прокомментировал заявление ВС Украины о гибели после удара по Лисичанску около 30 военных из чеченского спецподразделения "Ахмат", назвав эти данные "сказками" и "байками". Об этом пишет Кавказ.Реалии.

7 ноября ВСУ сообщили, что реальное число погибших кадыровцев "тщательно скрывается". Число раненых украинская сторона оценивала в 15 человек. Кадыров заявил, что "вражеские пропагандистские каналы" пишут о сотне погибших бойцов под Лисичанском. В качестве опровержения он сказал, что чеченские подразделения не понесли никаких потерь в этом районе, а их дела обстоят "очень хорошо".