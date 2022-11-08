Ага Гасымлы, собкор 13:07

В связи с низким моральным духом в рядах воюющих в Украине российских войск Министерство обороны РФ воссоздает так называемые заградительные отряды. Об этом сообщило на днях военное ведомство Великобритании, публикующее ежедневную информацию о ходе боевых действий в Украине. По данным британской разведки, заградительные отряды создаются с тем, чтобы не допускать случаи отступления или дезертирства российских солдат на украинском фронте. В британском Минобороны отмечают, что, возможно, развертывание заградительных войск или, как их еще называют, «блокирующих подразделений», уже началось. Их командиры предупредили личный состав подразделений российской армии, что при попытке бегства с поля боя они будут расстреляны как изменники родины.

Отметим, что практика заградотрядов широко использовалась Иосифом Сталиным в годы Второй мировой войны. В сентябре 1941 года под началом Особого отдела НКВД, а с 1943-го – Управления контрразведки «Смерш» («Смерть шпионам») действовали заградотряды, перед которыми ставилась задача остановить массовые случаи панического бегства с поля боя. С 1941 по 1944 год «особисты» и «смершевцы» уничтожили до 300 тысяч (!!!) солдат и командиров Красной Армии. По сути, заградотряды представляли собой десятки тысяч автоматов, приставленных к спинам солдат и офицеров Красной Армии, а также разветвленную агентурную сеть для контроля настроений в среде военных. Долгое время информация о заградотрядах держалась в секрете, достоянием гласности становились лишь отдельные фрагменты приказа Сталина «Ни шагу назад!», в соответствии с которым бежавших с поля боя расстреливали на месте. Сам по себе факт, что российские генералы прибегают сегодня к методам сталинских времен, свидетельствует об отсутствии должной дисциплины в российских вооруженных силах, а также о гнетущей морально-психологической атмосфере в солдатской среде. «После поражений под Киевом, Харьковом и в других регионах Кремль всеми силами стремится восстановить изрядно пошатнувшийся авторитет российской армии, чтобы одновременно продолжать держать в узде своих немногочисленных союзников из числа стран, входивших в СССР», - говорится в пресс-релизе Минобороны Великобритании.

Как сообщил haqqin.az Дмитрий Еловский, шеф-редактор и ведущий канала Ходорковский Live, информация о том, что Минобороны РФ возвращается к практике заградотрядов, поступает из разных источников. «О таких формированиях мы слышали из материалов, посвященных Второй мировой войне, - отметил Еловский. – Сейчас функцию заградотряда выполняют наемники ЧВК «Вагнер», которые бросают в бой необстрелянных солдат, мобилизованных на фронт в качестве пушечного мяса. Они идут в наступление первым эшелоном, а за ними следует заградительный отряд. Впрочем, Кремль применил собственное «ноу-хау» – отныне следом за первым заградотрядом идет второй. Судя по всему, система «двойных заградотрядов» используется для того, чтобы у атакующих не было ни малейших сомнений относительно того, что их ждет в случае отступления или бегства с поля боя». По словам Еловского, инициатива формирования нового «СМЕРШ» возникла благодаря пригожинским военным специалистам. Известный как «повар Путина», Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер» и компании «Конкорд», лично занимается формированием заградотрядов. «Теперь становится очевидным, что российская армия так и не научилась воевать по технологиям XXI века, безнадежно застряв где-то в середине ХХ века, - утверждает шеф-редактор. – Ничего другого, кроме лобовых атак, наступлений цепью и попыток взять подразделения ВСУ в клещи, в их тактическом арсенале нет. Мало того, на многих видеокадрах, поступающих с театра военных действий в Украине, мы видим российских военных с винтовками Мосина образца 1891 года и автоматами ППШ. В российской армии не хватает оружия, и все идет по сценарию начала Второй мировой войны».

По словам Еловского, Москва использует подразделения Рамзана Кадырова, которые не принимают непосредственного участия в боевых действиях. Их используют, главным образом, для зачистки и установления порядка военного времени. «В то же время благодаря журналистам «Новой газеты» мы узнали, как формируется чеченский батальон, - рассказал Дмитрий Еловский. – У Кадырова, как и у Пригожина, есть личная армия. Ему удается избегать массовой мобилизации в Чечне за счет того, что он сам набирает людей в свою гвардию, которых затем отправляет в Украину. С одной стороны, Кадыров позиционирует себя как великий стратег, «Бог войны» и один из главных критиков российских кадровых военных и Генштаба. С другой – бережет своих людей, отправляя на войну только профессиональных военных, а также тех, кто готов воевать за него лично». Еловский считает, что Владимир Путин по-прежнему стремится запугать «западных партнеров» применением в Украине ядерного оружия. Во время последнего телефонного разговора с Эммануэлем Макроном российский президент то и дело напоминал о сброшенных на Хиросиму и Нагасаки атомных бомбах, чем ввел впечатлительного президента Франции в состояние тихого трепета. «А сейчас «ядерной дубиной» размахивает уже Дмитрий Медведев, который строчит апокалиптические посты в Telegram, - говорит журналист. – Ядерная риторика заместителя секретаря Совета безопасности России абсолютно безрассудна».