Здание парламента Армении оцепляют колючей проволокой
Аппарат парламента Армении принял дополнительные меры безопасности в отношении здания Национального собрания. С этой целью были заварены ворота парламента, также проводится колючая проволока, сообщила армянским СМИ пресс-секретарь председателя НС Цовинар Хачатрян.
"Это должно было произойти значительно раньше, но по определенным причинам работы были отложены и проводятся сейчас", - сказала Хачатрян. Она также опровергла слухи о том, что к колючей проволоке может быть подключен ток.
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