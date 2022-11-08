В Турции назвали условия для установления дипконтактов с Сирией

Анкара рассмотрит установление дипломатических контактов с Сирией при наличии соответствующих условий, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"По Сирии мы сохраняем свою принципиальную позицию на основе четырех стратегических целей: сохранение единства и территориальной целостности страны, ее устойчивая стабильность на основе политического решения, устранение угрозы терроризма у наших границ, безопасное возвращение сирийцев на родину", - приводят российские СМИ слова турецкого министра.

Чавушоглу добавил, что "если возникнут подходящие условия для расширения существующих контактов между спецслужбами до дипломатического уровня, мы также будем это оценивать".

Министр отметил, что благодаря усилиям Анкары по обеспечению стабильности в Сирии более полумиллиона сирийцев уже вернулись домой.