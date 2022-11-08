Кадыров вновь призывает мусульман России на борьбу с «войском иблиса» в Украине

На борьбу с «сатанистами» в Украине в очередной раз призвал мусульман России глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Ну и еще раз обращаюсь к мусульманам России: объединяйтесь и выходите на борьбу с сатанистами на Украине. Неужели вам потом не будет стыдно смотреть в глаза родным детям, которые через время спросят: чем вы занимались, когда настоящие мужчины и мусульмане сражались против войск иблиса?», - написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Он призвал мусульман, пока есть время, подумать об этом, ведь «потом им придется краснеть перед своими детьми».