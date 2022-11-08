Спецслужбы обезвредили диверсантов ФСБ: готовили убийства украинских командиров

"Одной из их главных задач был сбор персональных данных и местонахождения командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ", - говорится в сообщении СБУ.

Службе безопасности Украины удалось обезвредить российскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая готовила убийства командиров Сил специальных операций вооруженных сил Украины. Разоблачению группы, возглавляемой кадровым сотрудником ФСБ, предшествовала многоэтапная спецоперация в Киеве и Сумской области, рассказали в украинской спецслужбе.

Эту информацию диверсанты планировали использовать для подготовки убийств украинских военных и уничтожения их вооружения и военной техники.

По сведениям СБУ, одним из участников группы был житель приграничного района Сумской области, завербованный ФСБ после начала российского вторжения. Именно он был на прямой связи со своим "куратором" и координировал с ним планы и алгоритмы действий по выполнению вражеских задач.

Подозреваемых задержали в тот момент, когда они забирали оружие из заранее обустроенного тайника в Сумской области. При осмотре тайника были обнаружены две противотанковые мины, две боевые гранаты и автомат Калашникова, которые ДРГ планировала использовать для совершения диверсий. В квартирах задержанных следователи изъяли компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами конспиративной переписки с представителем ФСБ, рассказали в ведомстве.