Пентагон: Россия потеряла в Украине половину танков и почти все высокоточные ракеты

По словам Каля, Россия потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия. Более 80% российских сухопутных войск увязли в Украине, а санкции и экспортный контроль сильно затруднят восстановление их вооруженных сил до того состояния, в котором они были до войны, отметил Каль. Россия понесла «десятки тысяч потерь» с начала войны, что «на порядки» больше, чем потери Советского Союза в Афганистане, добавил он.

Каль также отметил, что обе партии в Конгрессе США поддерживают продвижения Украины, однако то, как будет выглядеть эта поддержка в будущем, может измениться. Сам Каль демократ, его партия более единодушно поддерживает инициативы президента Байдена по финансовой помощи Украине. Однако уровень поддержки Украины среди республиканских избирателей падает, они все чаще задают вопросы о финансовой программе помощи Киеву, которую проводит администрация Байдена.