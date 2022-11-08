Пентагон: Россия потеряла в Украине половину танков и почти все высокоточные ракеты
Война в Украине стала для Кремля «крупным стратегическим провалом», заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль. Его заявления цитирует Moscow Times.
По словам Каля, Россия потеряла половину своих основных боевых танков и израсходовала большую часть своего высокоточного оружия. Более 80% российских сухопутных войск увязли в Украине, а санкции и экспортный контроль сильно затруднят восстановление их вооруженных сил до того состояния, в котором они были до войны, отметил Каль. Россия понесла «десятки тысяч потерь» с начала войны, что «на порядки» больше, чем потери Советского Союза в Афганистане, добавил он.
Каль также отметил, что обе партии в Конгрессе США поддерживают продвижения Украины, однако то, как будет выглядеть эта поддержка в будущем, может измениться. Сам Каль демократ, его партия более единодушно поддерживает инициативы президента Байдена по финансовой помощи Украине. Однако уровень поддержки Украины среди республиканских избирателей падает, они все чаще задают вопросы о финансовой программе помощи Киеву, которую проводит администрация Байдена.