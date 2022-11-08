Песков съездил в Украину. Путин тоже приедет, «когда придет время»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посетил Луганск, где прочел лекции для местных журналистов и чиновников псевдореспублик «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщил первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, пишут российские СМИ.



«Спасибо Дмитрию Сергеевичу [Пескову]. Он только сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик», - сказал Кириенко.

Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин также со временем посетит Донбасс. По его словам, в настоящее время конкретных планов на такую поездку нет. «Я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет в Донбасс, естественно. Это российские регионы, и он там будет», - подчеркнул представитель Кремля.