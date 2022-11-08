В Сирии неизвестные самолеты нанесли два авиаудара по силам, связанным с Ираном. Местный новостной сайт Deir ez-Zor 24 сообщает, что неизвестный самолет сбил объект, принадлежащий иранским «марионеткам», недалеко от города Аль-Букамаль в районе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, в результате чего погибли десятки боевиков.

Высокопоставленный американский чиновник подтвердил ВВС, что в этом районе нанес удар «неизвестный самолет», но отметил, что США не участвовали в этой операции.

В свою очередь, саудовская телевизионная сеть Al Arabiya сообщила о нападении на границе Ирака и Сирии против проиранской милиции.

СМИ и армия в Сирии не прокомментировали нападение, но, согласно неофициальным источникам, связанным с Ираном, атака была направлена на грузовики с топливом, направлявшимся в Ливан. Согласно тому же сообщению, в результате нападения есть жертвы. В настоящее время неясно, кто стоит за ударами.