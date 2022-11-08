Два последовательных удара по иранским силам: десятки убитых о развитии событий
В Сирии неизвестные самолеты нанесли два авиаудара по силам, связанным с Ираном. Местный новостной сайт Deir ez-Zor 24 сообщает, что неизвестный самолет сбил объект, принадлежащий иранским «марионеткам», недалеко от города Аль-Букамаль в районе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, в результате чего погибли десятки боевиков.
Высокопоставленный американский чиновник подтвердил ВВС, что в этом районе нанес удар «неизвестный самолет», но отметил, что США не участвовали в этой операции.
В свою очередь, саудовская телевизионная сеть Al Arabiya сообщила о нападении на границе Ирака и Сирии против проиранской милиции.
СМИ и армия в Сирии не прокомментировали нападение, но, согласно неофициальным источникам, связанным с Ираном, атака была направлена на грузовики с топливом, направлявшимся в Ливан. Согласно тому же сообщению, в результате нападения есть жертвы. В настоящее время неясно, кто стоит за ударами.
По меньшей мере десять человек погибли в результате авиаудара по автоколонне, перевозившей топливо в Сирию при пересечении сирийско-иракской границы. Об этом сообщило агентство AP. По словам военных, удар был нанесен по колонне из примерно 15 грузовиков, пересекавших границу Ирака с Сирией недалеко от Аль-Каим. Американские военные заявили, что не имеют отношения к этому инциденту.