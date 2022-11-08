Неизвестный американец выиграл рекордный джекпот в $2 млрд

2 млрд 40 млн - такую сумму до уплаты налогов должен получить купивший счастливый билет на автозаправке в Альтадене к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Ее владелец также получит максимальный бонус в размере 1 миллиона долларов.

Житель Южной Калифорнии стал миллиардером после того, как выиграл рекордный джекпот в лотерее Powerball, передает Euronews.

Имя победителя пока неизвестно, но по правилам штата Калифорния, оно должно быть обнародовано.

У счастливого обладателя выигрышного билета есть выбор: получить единовременную сумму в размере $997,6 млн долларов наличными или получить всю сумму в виде 29 ежегодных платежей.

Предыдущий рекорд джекпота Powerball был установлен в 2016 году, когда три обладателя билетов из Калифорнии, Флориды и Теннесси разделили главный приз в размере $1,59 миллиарда.