Скандал вокруг Катара: экс-глава ФИФА заговорил за несколько дней до мундиаля

По словам Блаттера, хозяйкой турнира должна была стать Америка, но французы просто «легли» под шейхов и проголосовали так, как им намекнул тогдашний президент Николя Саркози.

Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер за несколько дней до начала чемпионата мира по футболу в Катаре дал интервью швейцарскому изданию Tages-Anzeiger, заявив, что получение права Дохи на проведение мундиаля было коррупционным. Заявления Блаттера цитирует израильский 9 канал.

По словам Блаттера, перед конгрессом FIFA в 2010 году ему позвонил Мишель Платини, который тогда возглавлял UEFA, и сообщил, что план по предоставлению ЧМ-2022 США «не сработает». Накануне к Платини с просьбой предоставить Катару право принять чемпионат мира обратился тогдашний президент Франции Николя Саркози, утверждает бывший глава FIFA.

«Зепп, что бы вы сделали, если бы ваш президент попросил вас о чем-то?» - спросил меня Платини. Тогда я сказал ему, что этот вопрос не приходил мне в голову, потому что у нас в Швейцарии нет президента. На Платини больше нельзя было рассчитывать. Благодаря четырем голосам, которые отдали Мишель и его люди, чемпионат мира достался Катару, а не США. Это правда. Еще раз: это правда. Но, конечно, дело было и в деньгах. Шесть месяцев спустя Катар купил у французов истребители за $14,6 млрд», - заявил Блаттер.

Израильское издание задается вопросом: почему Блаттер заговорил об этом лишь в ноябре 2022 года? Пост главы ФИФА он покинул со скандалом в 2015 году: «Разве у него не было инструментов с 2010 по 2015 год, чтобы отменить то, что он назвал фактически большой французско-арабской аферой?»