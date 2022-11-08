Патрушев в Иране обсуждает «вмешательство Запада во внутренние дела» стран

В Тегеране прошли российско-иранские консультации по вопросам безопасности с участием секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Совбеза.

«Рассмотрена тематика информационной безопасности, а также меры по противодействию вмешательству во внутренние дела обеих стран западных спецслужб», — говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули важность обмена опытом по развитию экономического потенциала и налаживанию внешней торговли в условиях санкций. Также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в правоохранительной сфере, в том числе по обеспечению общественной безопасности, борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Также Патрушев и секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани обменялись мнениями по ситуации в Украине и на Ближнем Востоке.