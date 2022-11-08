Бени Ганц: У Израиля нет достаточных запасов ПВО для Украины
Израиль не может поставлять Украине свои системы ПВО, так как не располагает достаточными мощностями для дополнительного производства, сказал министр обороны Бени Ганц, передает BBC.
Подобное объяснение отказа Киеву в военных поставках звучит от израильских властей впервые. Раньше позиция Израиля объяснялась желанием сохранять нейтралитет в конфликте из опасений, что российское присутствие в соседней Сирии отразится на израильской внешней безопасности, отмечает британское издание.
"Очевидно, что, даже если мы решим изменить нашу политику [в отношении поставок вооружения Украине], невозможно опустошить наши запасы систем противовоздушной обороны, - заявил Ганц. - Мы проверяем каждый день, что может быть сделано и как мы можем расширить нашу помощь, но мы не должны забывать, что за Украиной стоит НАТО".
С начала войны Израиль оказывает Украине масштабную гуманитарную помощь, включая предоставление своих медиков и военно-полевого медицинского оборудования. Ганц заверил, что эта помощь продолжится.