Разведка Украины о наступлении на Херсон: потребуется время, чтобы его освободить

Вооруженным силам Украины потребуется время, чтобы освободить Херсон в ближайшее время, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью La Repubblica.

По его словам, город защищают 30-50 тысяч российских военных, и "они вовсе не отступают, как некоторые думают".

На вопрос, зачем россияне эвакуируют мирных жителей, Скибицкий ответил: "Во-первых, потому что так легче вести боевые действия. Во-вторых, чтобы отсечь информацию, которую мы получаем от партизан. В-третьих, потому что они следуют принципу Советского Союза: депортация населения. Будут введены буряты, чтобы этот край стал не только пророссийским, но и полностью русским. То же самое сделали в Крыму с татарами".