Ульвия Худиева, собкор 16:22

Между компанией, которая планирует построить на проспекте Азадлыг в Баку пятиэтажный паркинг, и жителями близлежащих домов разгорелся скандал. Речь идет о проспекте Азадлыг, 127/131 - густонаселенном жилом массиве, в котором расположены многоэтажные дома, больницы и учреждения. Участок, на котором компания хочет построить парковку, находится на обочине перед девятиэтажным домом по адресу: проспект Азадлыг, 205.

Жители дома рассказали корреспонденту haqqin.az, что примерно пару недель назад перед зданием срубили пятидесятилетний тополь. Правда, те, кто срубил дерево-долгожитель, утверждают, что оно уже начинало сохнуть и даже могло представлять опасность для окружающих. Однако жители этому не верят, утверждая, что абсолютно здоровое дерево было спилено с единственной целью - освободить место для строительства парковки. А вскоре на освободившееся место была доставлена строительная техника, и начались земляные работы, которым решительно воспротивились жильцы дома №205, потребовавшие немедленно прекратить копать фундамент. После того как по вызову жильцов на место скандала приехала полиция и представители соответствующих органов, строительную технику увезли, а жильцы засыпали вырытые ямы.

Впрочем, их радость была преждевременной, поскольку вскоре компания возобновила работу. Основные претензии жильцов в том, что строящаяся парковка ограничит доступ к зданию. В частности, в случае необходимости к дому не смогут подъехать машины скорой помощи и пожарной охраны. Комендант Рашид Ханбабаев рассказал haqqin.az, что двухблочный дом №205 по проспекту Азадлыг, включающий 110 квартир, был построен в марте 1975 года для рабочих и инженеров Бакинского шинного завода. Что же касается территории, на которой планируется строительство подземного паркинга, то она в настоящее время огорожена железными столбами и принадлежит зданию, что подтверждают официальные документы.

«То есть при покупке квартиры жильцы заплатили и за эту площадь, - пояснил комендант дома. – Но представители компании, не ставя никого в известность, вначале спилили дерево, а потом начали копать. Причем рабочие даже не знают, на какую компанию работают…» По словам жильцов, компания не случайно выбрала для начала строительных работ праздничные дни, поскольку большинство служб в выходные не работает, а значит, оперативной реакции на жалобу не последует. Один из жильцов рассказал, что при выдаче разрешения на строительство паркинга Госкомитет по градостроительству и архитектуре оценку территории не проводил, поскольку расстояние между огороженной территорией и самим зданием составляет меньше одного метра.

«Кто понесет ответственность, если в процессе сооружения паркинга здание будет повреждено? – спрашивает один из жильцов. - Второй вопрос в том, что один вход в здание будет полностью закрыт. А это значит, что ни скорая, ни пожарные вплотную подъехать к дому не смогут». По словам жильцов, поблизости и так нет парков или тенистых деревьев, где они могли бы прогуляться и отдохнуть – весь район сплошь застроен многоэтажными домами и объектами. А после того как появится многоэтажная парковка, ситуация станет еще хуже. Как удалось выяснить, строительством автостоянки занимается ООО Az-Pera. Его представители заявили, что имеют все необходимые документы на строительство парковки, а также что компания не причастна к вырубке деревьев.