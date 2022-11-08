Учение военных Азербайджана, Турции и Грузии по охране Баку – Тбилиси – Джейхан
Военнослужащие Азербайджана, Турции и Грузии приняли участие в учении по охране трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан. Об этом сообщило МВД Грузии.
Отмечается, что учение нацелено на повышение взаимной оперативной способности между военными силами Грузии, Турции и Азербайджана и сотрудниками правоохранительных органов. К учению были привлечены также сотрудники подразделения оперативного реагирования структуры.
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