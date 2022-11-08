Посол Ирана в Азербайджане Аббас Мусави на своей твиттер-странице распространил снятую им в Лагиче (Исмаиллинский район Азербайджана) видеозапись. На ней местный житель на встрече с послом Мусави, посетившим магазин в Лагиче, прочитал на татском языке поэтическую строфу, смысл которой в том, что Иран - это «сердце сладкого Мазендарана и сладкого Хиндустана». На эту видеозапись обратило внимание агентство Turan.

В подписи под видео посол Ирана указал, что татский язык - разновидность фарси. «Мир - это тело, а Иран - его сердце», - объяснил посол.

Видеозапись была продемонстрирована на антиазербайджанском иранском телеканале «Сяхяр», который назвал ее ответом на твит посла Азербайджана в Иране.

Ранее посол Азербайджана в Иране Али Ализаде под фотографией ночного Тебриза написал: «Ночи Тебриза также прекрасны». Многие посчитали, что этим твитом посол Азербайджана подчеркнул азербайджанскую историю Тебриза и в целом северного Ирана, отмечает агентство.

Знатоки иранской литературы в Баку сообщили, что строка из твита посла Ирана взята из поэзии иранского поэта периода Мешрута Ийреджа Мирзы (1874 - 1926). Однако в видеозаписи не цитируется продолжение стихотворения Мирзы, который писал о вреде мулл и муфтиев в Иране.