Умер опальный соратник Путина Виктор Черкесов

Виктор Черкесов родился в Ленинграде. В допутинский период сделал карьеру в органах госбезопасности — оперуполномоченный, следователь, начальник отделения, заместитель начальника отдела, начальник отдела, начальник следственной службы Ленинградского управления КГБ. Расследовал дела о коррупции, шпионаже, антисоветской деятельности, контрабанде.

Бывший руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) Виктор Черкесов умер в возрасте 72 лет, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн, некоторые российские СМИ указали, что он тяжело болел.

В 1992-1998 годах Черкесов возглавлял УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, а когда Владимир Путин возглавил ФСБ, стал его заместителем. В эти годы он был одним из ближайших друзей и соратников Путина, пишет BBC со ссылкой на политолога Станислава Белковского.

Во время предвыборной кампании 2000 года Черкесов активно участвовал в избирательной кампании Путина. С мая 2000 по март 2003 года был полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

Впоследствии Черкесов возглавил Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков.

Черкесов считается опальным ветераном ФСБ, отмечает BBC. На посту главы ФСКН в октябре 2007 года он опубликовал в «Коммерсанте» статью «Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев». Как писал «Коммерсант», текст был «обращен прямо против ФСБ, которой руководит Николай Патрушев», но одновременно был «манифестом, из которого следует, что именно силовики-«чекисты» спасли Россию от распада и исчезновения: страна, летевшая в пропасть, зацепилась за «чекистский крюк».

Путин публикацией был недоволен, уже в следующем году Черкесов был снят с поста. «Выносить такого рода проблемы в СМИ считаю некорректным. И если кто-то действует таким образом, предъявляет такого рода претензии о войне спецслужб, сам сначала должен быть безупречным», - комментировал «Коммерсанту» статью Владимир Путин.

Впоследствии Черкесов недолго был руководителем Рособоронпоставки и депутатом Госдумы от КПРФ.